Como, De Nuzzo: "Gol contro il Pontedera momento più bello della stagione"

Gabriele De Nuzzo, calciatore del Como, alla Tv ufficiale del club lombardo ha ricordato qualche episodio di questo campionato. "Il gol con il Pontedera penso sia stato il momento più bello della stagione, è stato anche il mio primo gol tra i professionisti. E' qualcosa che mi porterò dentro per sempre. Ricordo con piacere Pontedera visto che dopo il gol ho fatto anche l'assist per Miracoli. L'altro assist è stato contro la Pistoiese che era una partita importante per me. Di partite emozionante ce ne sono state, quella più emozionante è stata sicuramente contro il Monza in un palcoscenico importante contro una grande squadra".