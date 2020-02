vedi letture

Como, Gandler: "La società non è in vendita. Stadio? Stiamo lavorando al progetto"

L’amministratore delegato del Como Michael Gandler ai microfoni di Espansione TV ha spiegato che la società non è in vendita e che per il nuovo stadio si sta lavorando: “La vendita del Como non esiste, noi abbiamo appena comprato la squadra, abbiamo fatto investimenti e la nostra intenzione non è certo quella di vendere ma di far crescere il Como. - continua Gandler come riporta Tuttoc.com - Stadio? Non abbiamo scelto alcun partner, ma stiamo lavorando tutti i giorni per il progetto di uno stadio nuovo. Non ci sono in programma meeting, ad esempio con il gruppo cinese".