ufficiale Como, Gandler lascia il ruolo di CEO. Avrà un nuovo ruolo nella Sent Entertainment

Dopo due anni al timone del Club, il CEO Michael Gandler avrà un nuovo ruolo alla parent company, Sent Entertainment Ltd, per dirigere nuove iniziative commerciali, un ruolo che spazierà sull’intero portfolio sportivo della compagnia.

Il Como 1907 desidera ringraziare Michael per il suo incredibile contributo al club durante periodo come CEO. Nel suo mandato ha ristrutturato il club, portato stabilità alle operazioni di business e permesso alla società di riacquistare credibilità di fronte alla sua appassionata fanbase.

La proprietà e il management vogliono riportare I Lariani dove compete loro, ai massimi livelli del calcio italiano, e sono pronti per il prossimo passo di questo importante viaggio. Grazie agli investimenti fatti per ampliare lo staff e migliorare le business operations, il Club è pronto a raggiungere questi obiettivi.

Handojo, presidente del CDA del Como 1907, ha commentato così: “Mentre continuiamo a sviluppare il nostro progetto, è il momento di espandere ulteriormente il nostro portfolio sportivo. Abbiamo bisogno dell’esperienza e dell’energia di Michael nel nostro gruppo in questo importante momento. Desideriamo ringraziare Michael per la sua lealtà e il contributo dato al Club, ovviamente la continua crescita del Como deve rimanere una priorità per tutti noi. Abbiamo massima fiducia nel nostro Head of Football, Dennis Wise, che è arrivato al club nel luglio del 2020 e nel nostro Direttore Sportivo, Carlalberto Ludi, non solo per continuare a migliorare i risultati della prima squadra, ma anche per costruire il nostro futuro, lavorando ad un Academy di primo livello a Como”.