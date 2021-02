Il saluto di Gandler: "È stato un onore. Sono certo che presto vedrò il Como in alto"

vedi letture

“È stato un onore lavorare con questo fantastico gruppo di persone in una città molto speciale". Inizia così il saluto di Michael Gandler al Como dove nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di CEO: "Nonostante sia stato un anno difficile per tutti fuori dal campo, in Italia e all’estero, sono molto orgoglioso degli obiettivi raggiunti. Nonostante tutte le sfide che si hanno davanti, la proprietà del Como 1907 è più decisa che mai in questo progetto, e sono sicuro che potrò vedere il Como in alto presto”.