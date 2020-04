Como, Gandler: "Nostra posizione solida. Importante mantenere solidarietà verso gli altri club"

vedi letture

A seguito dell’assemblea di lega in Serie C svoltasi in via telematica nelle ultime ore si è espresso anche il CEO del Como Michael Gandler che attraverso i canali ufficiali del club lariano ha dichiarato:“ Noi come Como abbiamo deciso durante questa riunione di ascoltare attentamente le motivazioni dei presidenti degli altri club. Abbiamo la possibilità di rispettare tutte le scadenze per i pagamenti e per gli stipendi, e lo faremo. Tuttavia pensiamo che sia molto importante mantenere solidarietà verso gli altri Club e ascoltare le ragioni di tutti, per senso di responsabilità e in modo da mantenere la Lega unita. Ovviamente, per quello che riguarda gli altri temi e ascoltando la situazione presentata dai vari Club, siamo fermamente convinti che ci sia bisogno di rivedere il sistema della Serie C per il futuro”.