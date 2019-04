© foto di Armando Serpe

Vincendo ieri al Sinigaglia 4-0 contro la Virtus Bergamo il Como ha conquistato la Serie C. Queste le parole di Marco Banchini, tecnico dei lariani, a La Provincia: "Abbiamo sempre sognato di tornare tra i professionisti, l’obiettivo era vincere. Quando Corda mi ha scelto, sapevo bene che bisognava vincere. Farlo in anticipo è una grande soddisfazione. Eravamo concentrati sulla partita, volevamo vincere e questo ci ha portati ad approcciare in maniera giusta: ero certo che se tutti avessero dato il massimo, non ci sarebbero stati avversari. Credo che il campionato sia stato vinto tra febbraio e marzo, quando abbiamo recuperato e superato il Mantova. In campo abbiamo guardato i minuti finale della partita del Mantova su Facebook e poi abbiamo cominciato a festeggiare".