Como, Ludi conferma H’Maidat: “Credo si vada verso il matrimonio"

Napoli, il Fenerbahçe annuncia l'accordo per il trasferimento di Elmas

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Fenerbahçe annuncia di aver trovato l'accordo con il Napoli per la cessione di Elif Elmas. Il centrocampista è in viaggio verso l'Italia per effettuare le visite mediche prima di apporre la firma al contratto che lo legherà ai partenopei.