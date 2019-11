Coppa Italia Serie C, avanti Avellino, Juventus U23 e Cesena

© foto di Andrea Rosito

Tanti gol e diversi risultati a sorpresa nelle gare di Coppa Italia serie C terminate da pochi minuti. Vittorie interne per Avellino e Casertana, rispettivamente contro Cavese e Bisceglie. Successo di misura della Juventus U23 contro l'Alessandria, per il Vicenza cala il Poker sul campo del Padova. Lo stesso ha fatto il Cesena, ma sul campo del Ravenna. Il Siena si aggiudica il derby toscano con l'Aressi, il Potenza passa sul campo della Regginta. Infine anche la Ternana passa il turno: 4-1 contro la Fermana.

Avellino-Cavese 2-1

Casertana-Bisceglie 2-1

Juventus U23-Alessandria 1-0

Padova-L.R. Vicenza 1-4

Ravenna-Cesena 2-4

Reggina-Potenza 2-3

Siena-Arezzo 2-0

Ternana-Fermana 4-1