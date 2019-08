© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il Giudice Sportivo di Serie C a seguito delle risultanze arbitrali della Coppa Italia di Serie C ha squalificato per due giornate Matteo Piacentini del Teramo. Stop per una giornata invece per Danilo Pasqualoni (Arzignano Valchiampo), Mariano Del Col (Vibonese), Ciro Loreto (Como) e Claudio Maffei (Lecco).

Per quanto riguarda le società, ammenda di 500euro all’Avellino “ perché propri sostenitori, prima dell’inizio del secondo tempo di gara, lanciavano sul terreno di gioco tre bottigliette semipiene d’acqua, senza conseguenze (r. proc. Fed, r. c.c.)”.