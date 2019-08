Grazie alla vittoria per 4-2 contro il Como, il Renate vince il raggruppamento A (che vedeva come terza partecipante il Gozzano) e si qualifica alla fase successiva della Coppa Italia di Serie C. Protagonista di serata Galuppini, autore di una doppietta in un primo tempo che si è concluso con un pirotecnico 3-2: per i nerazzurri in gol anche Kabashi e Plescia; di Marano e Gabrielloni, invece, le esultanze degli ospiti.