Coppa Italia Serie C: provvedimenti del Giudice Sportivo dopo il 2^ turno

Riportiamo di seguito, con riferimento al comunicato emanato dall'ufficio stampa della Lega Pro, le delibere del giudice sportivo in merito al secondo turno della fase a gironi della Coppa Italia Serie C.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

DIALLO BA MAOUDO (OLBIA) entrambe per condotta scorretta verso un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

SCACCABAROZZI JACOPO (LECCO) perché al termine della gara rivolgeva all'arbitro reiterate frasi offensive e minacciose.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BUTIC KARLO (CESENA)

PIANA LUCA (PONTEDERA)

I AMMONIZIONE

BERRA FILIPPO (BARI)

D URSI EUGENIO (BARI)

CARBONI FABRIZIO (LECCO)

D ANNA SIMONE (LECCO)

MAFFEI CLAUDIO (LECCO)

MARCHESI FEDERICO (LECCO)

SCACCABAROZZI JACOPO (LECCO)

CAPELLINI NICOLA (CESENA)

SABATO ROBERTO (CESENA)

GABRIELLONI ALESSANDRO (COMO)

LORETO CIRO (COMO)

MONTESANO ANDREA (GIANA E.)

REMEDI LORENZO (GIANA E.)

GUITTO ROBERTO (GOZZANO)

POZZEBON DEMIRO (GOZZANO)

ZUCCHETTI RAUL (GOZZANO)

DAVI GUIDO (MODENA)

ROSSETTI SIMONE (MODENA)

LELLA NUNZIO (OLBIA)

MURONI MATTIA (OLBIA)

CAMPANI MATTEO (PAGANESE)

PERRI MATTEO (PAGANESE)

SCHIAVINO MARCO (PAGANESE)

BRERO MATTEO (PERGOLETTESE)

MAZZARANI FEDERICO (PISTOIESE)

PISSERI MATTEO (PISTOIESE)

TARTAGLIONE ANTONIO (PISTOIESE)

TOMMASINI CHRISTIAN (PONTEDERA)

ESPECHE MARCOS ANDRES (REGGIO AUDACE)

MARCHI ALESSANDRO (RIETI)

SCARDINA FILIPPO MARIA (SICULA LEONZIO)

BUBAS SERGIO NICOLAS (VIBONESE)

TUMBARELLO GIORGIO (VIBONESE)

GENNARI MATTIA (VIS PESARO)

LELJ TOMMASO (VIS PESARO)

MISIN ALEX (VIS PESARO)