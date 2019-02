© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano del Cuneo Fabiano Santacroce ha parlato ai microfoni di Dribbling del 20-0 contro la Pro Piacenza: "E’ stata una partita veramente triste, non mi sento nemmeno di chiamarla partita. Ci sono arrivate tante accuse per questi 20 gol, ma la gente non si è focalizzata sul vero problema. I gol potevano essere anche 80. Ci hanno detto che potevamo fermarci a 5 ma sarebbe stata una mancanza di rispetto sia per questi ragazzi che per gli spettatori e poi non sarebbe emerso il problema. Anche il Cuneo non se la passa bene? Il presidente non ha saputo mettere le cose a posto in questa società, purtroppo adesso se ne vedono le conseguenze. Infatti il massaggiaotre è il magazziniere, il dottore viene poche volte e noi abbiamo preso 15 punti di penalizzazione. Abbiamo faticato per conquistare questi punti, ed è un vero peccato vederceli togliere in questo modo".