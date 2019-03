© foto di Federico Gaetano

Neanche 10 giorni fa, il 17 marzo, attraverso una nota sul sito ufficiale della Ternana il patron Stefano Bandecchi annunciava la messa in vendita del club umbro al termine di una pesante sconfitta contro l’Imolese e la contestazione dei tifosi rossoverdi. Un addio che sembrava irrevocabile e che aveva già fatto drizzare le antenne alla città, sindaco in testa. Un annuncio che sapeva più di provocazione nei confronti della piazza che di reale intenzione di disimpegno, nonostante l’addio del sodale Stefano Ranucci.

Tre giorni dopo in conferenza stampa lo stesso Bandecchi ridimensionava il suo addio spiegando che avrebbe mantenuto gli impegni fino al termine della stagione per poi passare la mano qualora qualcuno fosse interessato a rilevarne la quota di maggioranza, ancora pochi giorni e il 24 marzo ecco l’annuncio del primo dietrofront con Bandecchi che annunciava di “voler riportare la squadra dove merita”. Oggi poi la definitiva inversione di rotta con l’annuncio da parte della società della nomina di Stefano Bandecchi come Amministratore Unico.

Una settimana dove è successo tutto e il contrario di tutto, compreso il comunicato della tifoseria che invitava tutti i ternani a disertare il Liberati, che certo non aiuta una squadra in difficoltà e in piena lotta salvezza.