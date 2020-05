Dg Cesena: "Noi astenuti sulla 4^ promossa. Giusto che decidessero le dirette interessate"

Intervistato da Teleromagna il direttore generale del Cesena Daniele Martini ha commentato quanto deciso dall'Assemblea di Lega Pro di ieri: “Abbiamo votato per l’interruzione del campionato come abbiamo sempre detto chiaramente, le porte chiuse in aggiunta ai costi del protocollo avrebbero reso la situazione insostenibile dal punto di vista economico. Il punto scorbutico era quello relativo al criterio per individuare la quarta squadra promossa e 23 società hanno votato per il merito sportivo, 16 per i play off e 17 si sono astenute, fra cui noi. Abbiamo ritenuto corretto fare così e lasciare che fossero le dirette interessate a decidere il proprio destino. - conclude Martini come riporta Tuttoc.com -Il nostro club perde tanto a causa del Coronavirus e perderebbe ancora di più se si portasse a termine il campionato perché, a fronte di nessun incasso per via delle porte chiuse, dovremmo sostenere ulteriori costi”.