Dg Fermana: "Soddisfatti della squadra, pronti per sabato"

Il big match contro il Pordenone è sempre più vicino, ma la Fermana sembra essersi messa alle spalle la mini crisi che la aveva colpita subito dopo il mercato. La squadra ha ritrovato nuovo entusiasmo, e si appresta a ricevere la visita della capolista. Di questo e molto altro, ai microfoni di TuttoC.com, ha parlato il DG gialloblù Fabio Massimo Conti.

Una Fermana ritoccata dal mercato di gennaio, diverse uscite compensate dalle entrate. Siete soddisfatti o c'è qualche rammarico?

"Il mercato ci ha soddisfatti, sono stati raggiunti tutti gli obiettivi che avevamo. I nuovi arrivati adesso stanno giocando poco, devono ancora inserirsi al meglio nei meccanismi del mister, ma sono certo che ci daranno una grande mano da qui alla fine".

Come vede cambiata la squadra, ammesso che ci siano stati sostanziali cambi con il 31 gennaio?

"L'intelaiatura della squadra non è stata rivoluzionata, abbiamo compensato alle cessioni di Cognigni e Da Silva e all'infortunio di Cremona, ma non c'è stata neppure la necessità di cambiare modulo: per altro, chi è arrivato ha un valore tecnico di livello. E anche i giovani ci hanno molto soddisfatto, sono elementi che conoscono la categoria, funzionali al nostro gioco".

Sabato il big match contro il Pordenone: come arriva la squadra a questo importante appuntamento?

"Ogni gara è una storia a sè, ma è chiaro che giocare con la prima in classifica dà ulteriori stimoli. Venivamo da un brutto momento, tra sconfitte e difficoltà in fase realizzativa, ma il pareggio di Vicenza ci ha dato nuova linfa: abbiamo giocato una prestazione notevole, avremmo meritato anche la vittoria, e non credo di essere smentito se dico che, tra i biancorossi, il migliore in campo è stato il portiere. Non abbiamo mai sofferto o avuto problemi, anche se nella ripresa loro hanno fatto meglio che nel primo tempo. Un punto ottenuto su quel campo, con un certo pubblico, era difficile da centrare, ma noi ce l'abbiamo fatta".

Non vi riguarda direttamente la questione Pro Piacenza e Matera, ma lo scossone subito dal calcio è stato notevole.

"Sono pagine brutte e tristi da commentare, posso solo immaginare come si senta chi le ha vissute in prima persona".