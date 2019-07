© foto di Uff. Stampa Fermana

Fabio Massimo Conti, direttore generale della Fermana, ha parlato delle prossime mosse di mercato gialloblù ai microfoni de Il Resto del Carlino: "Stiamo lavorando sullo scambio Misin-Gianola, verificando la disponibilità dei giocatori. Per Isacco siamo a buon punto. Lo seguiamo da due anni, ha caratteristiche importanti ed è fisicamente strutturato. Per gli over c'è bisogna ancora di qualche giorno di attesa".