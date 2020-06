Dg Piacenza: "Coperto il budget per la prossima stagione. Ora cerchiamo nuovi soci"

vedi letture

In una lunga intervista rilasciata al quotidiano Libertà, il Dg del Piacenza Marco Scianò ha parlato anche del futuro societario del club, da poco passato a quello che era il vice presidente, Roberto Pighi: "Vogliamo portare la società a essere nelle mani solide di un gruppo di imprenditori. Grazie soprattutto a Roberto Pighi e al coinvolgimento di Marco Polenghi e dell'Artigiana Farnese, oltre che degli sponsor storici come famiglia Arici e Sergio Giglio con l'aggiunta ora della famiglia Gatti, il budget della prossima stagione è coperto. Ora siamo proiettati a trovare nuovi soci nel giro di uno-due anni. Bruno Giglio? Abbiamo avviato un discorso per ridare vita al torneo in memoria di suo padre. Nel frattempo, vogliamo far crescere la consistenza tecnica della squadra e alzare progressivamente le ambizioni".