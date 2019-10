© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Intervistato da Tuttoc.com il direttore generale del Piacenza Marco Scianò ha parlato delle dimissioni del presidente Marco Gatti arrivate nella serata di ieri: “Gatti ha scritto e riscritto la storia di questo club. Lo ha fatto a seguito di un disfacimento riportando credibilità, entusiasmo e ricreando un sistema di infrastrutture. È stato un grande costruttore tanto da giocarsi la Serie B contro squadre che avevano qualcosa in più. Un grande presidente che per oltre sette anni ha dato l'anima, la propria passione per questi colori sacrificando risorse economiche e molto del suo tempo. La sua però non è un’uscita di scena, ma un avvicendamento di ruoli con il vice presidente Spighi. Gatti resta l’azionista di maggioranza del Piacenza. - continua Scianò parlando anche del caso Cacia, probabile causa del passo indietro di Gatti – Se ne è parlato tanto e coi social tutto è stato amplificato. C’è stata una situazione di contrasto interno che però le parti hanno risolto. Il Piacenza è una realtà che mantiene una propria indole familiare, cercando sempre di risolvere le cose in casa. La situazione ha assunto dei toni sovradimensionati".