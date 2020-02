vedi letture

Dg Pontedera: "No alle limitazioni degli over in lista. Campionato? Momento difficile"

Paolo Giovannini, direttore generale del Pontedera, ai microfoni di TuttoC.com ha parlato in esclusiva del momento dei toscani e di altri temi d'attualità della Serie C: "Le parole di Ghirelli fanno piacere. Credo che i complimenti fossero scontati per quello fatto in questi anni con i giovani. Noi non abbiamo giovani giocatori di proprietà da 4 anni, chi li ha in rosa ha un ritorno economico più grande rispetto a noi. Le limitazioni agli over? Personalmente non sono mai stato per l'abolizione degli over o per porre delle limitazioni nelle liste: non sarebbe giusto, ognuno può fare quello che vuole. Si sta parlando di levare posti di lavoro per regolamento e non scelta societaria, non si può obbligare a giocare con 14 over e non di più. Io valorizzo gli under per scelta personale, anche se dal punto di vista economico non rispecchia in pieno quello che facciamo noi con i giovani. - continua Giovannini parlando poi del momento in campionato - Un momento difficile che non riguarda solo gli assenti, ma anche persone che giocano al 40% delle proprie possibilità per infortuni e problemi vari. Normale che quando mancano giocatori la qualità si abbassi. Per fare la guerra a squadre importanti come Monza o Giana Erminio serve dare il cento per cento. Per fortuna questa flessione è arrivata ora e non prima, evitandoci così situazioni delicate. Cerchiamo di superare questo momento, ci sono ancora tante partite e abbiamo l'obbligo morale di affrontarle nel giusto modo. Assenze? Se ci mancano sette giocatori come questa settimana sicuramente è una cosa grave. La mia è però una presa di coscienza e non una lamentela".