Dg Reggina: "Con il Rieti non si giocherà. La squadra si sta allenando"

Alla fine Rieti-Reggina non si giocherà. Ad annunciarlo è il direttore generale della società amaranto Andrea Gianni ai microfoni del canale ufficiale del club: "Abbiamo appena concluso la riunione con arbitro e delegati di Lega. La gara non verrà disputata per inadempienze da parte del Rieti. Aspetteremo le decisioni del Giudice Sportivo che decreterà lo 0-3. La squadra si sta allenando, una volta finito saluteremo i tifosi che sono arrivati fin qui, poi torneremo a Roma per prendere l'aereo e tornare a Reggio Calabria. Sabato sera i casa col Rende ci aspettiamo il pubblico delle grandi occasioni, abbiamo bisogno della nostra gente. Oggi abbiamo sentito i cori che arrivavan da fuori lo stadio ed è giusto andarli a ringraziare".