Dg Renate: "Ancora una volta ai playoff ci sono situazioni poco chiare. Vogliamo rispetto"

Molta amarezza in casa Renate dopo il ko di ieri contro il Novara, nel Primo Turno della Fase Nazionale dei playoff. Sconfitta che ha significato eliminazione delle pantere dalla corsa alla B, e che non è stata ancora assimilata dal Dg Massimo Crippa, che ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Dispiace molto uscire di scena in questo modo, soprattutto al termine di una prestazione in cui siamo stati superiori al Novara. Purtroppo devo constatare che come in occasione del precedente playoff (il riferimento è alla gara del 2018 contro il Bassano, ndr) ci sono state situazioni poco chiare, che hanno influito sull'andamento della partita. Basti vedere quello che è successo in area di rigore a 10' dalla fine sul tiro a botta sicura di Grbac. Non vogliamo puntare il dito contro la terna, ma credo che a volte serva più attenzione e anche rispetto nei confronti di una società che ha dato tutto per giocarsela fino in fondo in un appuntamento del genere. Abbiamo fortemente voluto disputare questi playoff, e non è possibile che in gare di questa importanza gli episodi finiscano sempre per condannarci".

Al netto di tutto, il bilancio della stagione 2019-2020 è comunque positivo:"Dopo la soffertissima salvezza dello scorso maggio credo che nessuno potesse immaginare un percorso così. Diamo grande credito a questa squadra e allo staff tecnico, fino all'interruzione del campionato abbiamo fatto qualcosa di strepitoso. Ora ci prendiamo qualche giorno di riposo, poi torneremo subito al lavoro per preparare una stagione in cui vogliamo ripeterci su questi livelli".