Dg Viterbese: "Nella mia Bergamo tragedia vera. Il calcio? Il virus ci cambi in meglio"

Diego Foresti, dg della Viterbese, ha raccontato dalle colonne de Il Messaggero il dramma che sta vivendo la sua città natale, Bergamo, la più colpita dall’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Coronavirus. “Qua è tuttora in corso una vera tragedia. E’ una cosa che ci ricorderemo a vita, ma i bergamaschi sono persone toste: quando abbassano la testa per un obiettivo, fino a quando non lo hanno raggiunto non la rialzano”.

Il dirigente del club gialloblu ha poi affrontato le tematiche legate al campo: “Prima di tutto dovremmo ripartire. Tutti però devono capire che ci sarà bisogno di qualche sacrificio. Ci vorrà una solidarietà di sistema perché questo maledetto virus dovrà servire a cambiarci in meglio”.