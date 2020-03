Domani il Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri: la Lega Pro aderisce

E' il 25 marzo la data che gli studiosi individuano come l'inizio del viaggio ultraterreno che Dante Alighieri narra ne La Divina Commedia.

Data che ricorrerà domani, e che, per la prima volta nella storia, è stato deciso di celebrare. Ricorrerà quindi il Dantedì, la giornata appunto dedicata al poeta e recentemente istituita dal Governo, con un appuntamento fissato per le 12:00, orario in cui saremo chiamati a leggere dei versi di Dante; lanciati anche gli hashtag ufficiali, #Dantedì e #IoleggoDante.

La Lega Pro, ha fatto sapere, mediante un Tweet, di aderire all'iniziativa.