Dopo 102 anni la Triestina ha la sua casa: il club si aggiudica il centro sportivo Ferrini

Una casa per la Triestina: tra gli obiettivi del club c'era questo, e questo è stato raggiunto. La società alabardata, infatti, si è aggiudicata l'impianto sportivo Ferrini, in località Ponziana, e a breve inizieranno i lavori del caso.

Questa la nota della società:

"Lunedì è stata aperta la busta economica relativa all’offerta della U.S. Triestina Calcio per la realizzazione del Nuovo Centro Sportivo sull’ex area dell’impianto sportivo G. Ferrini in località Ponziana a Trieste, il definitivo nulla osta può dare i crismi dell’ufficialità a un momento storico per la società alabardata ma prima ancora per la città.

Il comune ha dunque aggiudicato provvisoriamente il bando alla Triestina Calcio 1918 la quale, salvo i tempi di iter di legge per l’assegnazione definitiva, è già pronta all’avvio dei lavori in primavera 2021.

Fortemente voluto dall’Amministratore unico della Triestina Calcio 1918, Mauro Milanese, che ha schierato una squadra di professionisti di primissimo livello, già coinvolti in altre operazioni simili per primarie società di calcio nazionale, il progetto assume dei contorni ben più rilevanti di quelli presentati in sede preliminare. Sia dal punto di vista economico che per quanto concerne le migliorie tecniche.

Infatti l’investimento complessivo che sarà realizzato in Partenariato Pubblico Privato con il comune di Trieste è di circa 11 milioni di euro (11.278.822,00 €). Prevede tra l’altro:

· Spogliatoi in recupero dell’edificio esistente,

· Recupero ed aggiornamento tecnologico del Campo a 11,

· Realizzazione ex-novo di un Campo a 7,

· Realizzazione ex-novo di un edificio polifunzionale in due corpi di fabbrica che ospiterà:

. Albergo sportivo da 38 posti letto

. Bar e ristorante

. Campo da Paddle sul lastrico solare

. Area Family and Fun

. Clinica Sportiva Riabilitativa

. Parafarmacia e Centro prelievi

. Spazio espositivo dedicato alla centenaria società.

L’intervento progettato dallo studio Metroarea degli architetti Di Pretoro e Palladini, sarà realizzato dall’impresa Artedil srl e gestito dalla Triestina Calcio 1918 per i prossimi 25 anni.

Il Facility Director della Triestina, dott. Diego Lopez, dichiara che “questo risultato sia a livello di tempi che di contenuti, in un periodo storico che vede tutti i soggetti coinvolti alle prese con le restrizioni pandemiche, è da considerarsi un primato. Non saremmo riusciti in questo obiettivo senza l’efficienza amministrativa del Comune di Trieste e dal quotidiano dialogo con gli advisor legali e finanziari, in particolare con gli avvocati Silvestro e Grisafi dello studio Tonucci & Partners di Trieste e del Dott. Morandi della HSS nonché del Dott. Andrea Salvucci della Artedil S.r.l.”.

L’opera, già sottoposta ad iter valutativo da parte del CONI, sarà realizzata con l’apporto economico di un pool di istituti di credito capitanati dall’Istituto del credito Sportivo, già attivamente coinvolto nell’operazione.

Valorizzazione dell’uso sociale dell’opera che riguarderà in prima battuta l’area Ponziana e più in generale la città, alla quale il Presidente Biasin è profondamente legato.

L’impianto sportivo, oltre all’uso da parte della Triestina Calcio 1918, darà accesso alla città di Trieste ad oltre 4000 ore di uso pubblico a canone concordato qualificando così il Nuovo Centro Sportivo come polo di aggregazione sociale, sportiva e culturale per l’intera città.

Un occhio di riguardo al mondo dei giovani sul quale la Triestina Calcio 1918 è da sempre attenta con investimenti di qualità.

Ancora Lopez: “Risolvere il tema di un impianto sportivo storicamente importante e ben identificabile della città, che ha subito vicissitudini ignobili, significa dare ossigeno a tutto il quartiere e rilasciare la pressione sociale poco virtuosa che si è accumulata in Ponziana negli ultimi anni”

L’Amministratore Unico Mauro Milanese incalza: “Il 2021 sarà un anno importante per la città di Trieste e per la Triestina. Siamo abituati a batterci contro qualsiasi avversario dando sempre il massimo. Neanche il COVID ci ha fatto indietreggiare ed abbiamo fatto tutto quello che dovevamo a tempo di record. Non ci resta che invitare la cittadinanza ed in particolare i tifosi della Triestina alla posa della prima pietra, per inaugurare una nuova stagione di successi.”

Finalmente dopo 102 anni la Triestina ha una casa!