Ds Alessandria: "Nessun ribaltone in panchina. Svincolati? Non saprei cosa aggiungere"

Un momento particolare quello dell'Alessandria, con la squadra che ha deluso le iniziali aspettative. Del momento che stanno attraversando i grigi, ai microfoni di grigionline.com, ne ha parlato il Ds Fabio Artico: "È un momento delicato, particolare e difficile. Ma abbiamo tutte le intenzioni di cambiare rotta. Pensare di continuare ad andare avanti così è difficile. Avere 5 punti dopo 6 partite non è certo quello che avevamo in testa e, soprattutto, non rappresenta il potenziale di questa squadra. Cambio alla guida tecnica? Sto parlando di un cambiamento di rotta, mettendo quello che è mancato fino ad ora in termini di determinazione, cattiveria e concentrazione. Che sono le cose che ci hanno portato ad analizzare le partite con grande amarezza vedendo che c’è una continuità nel prendere gol nello stesso modo superficiale. In questo senso bisogna cambiare rotta. E sono convinto che ci sono le condizioni e le qualità dei giocatori e dell’allenatore per farlo”.

E sul mercato: "Svincolati? In questo momento non saprei cosa aggiungere. È evidente che se siamo dove siamo, tutti, non solo alcuni, hanno reso al di sotto delle aspettative. Gli errori, a rotazione, sono stati commessi da tutti. I protagonisti di ieri sera erano diversi da quelli di Gorgonzola che a loro volta erano diversi da quelli che avevano giocato con il Novara, nelle ultime tre partite l’allenatore ha fatto ruotare una ventina di giocatori. Perciò non credo i che comprare un giocatore adesso risolverebbe i problemi visto che non è una questione tattica o tecnica”.