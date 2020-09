Ds Alessandria su Eusepi: "Nessun ricorso sulle tre giornate di squalifica. Atto grave"

Tre turni di squalifica, da scontare in gare ufficiali, "per comportamento offensivo verso un avversario aggravato da riferimenti xenofobi": questa la sanzione comminata a Umberto Eusepi dopo l'amichevole contro la Sampdoria Primavera.

Situazione che l'Alessandria, squadra dell'attaccante, non ha gradito, come confermato dal Ds Fabio Artico al quotidiano La Stampa - ed. Alessandria: "Posso dire che la società ha preso una posizione dura nei confronti del giocatore perché ha commesso uno sbaglio grave, tanto che non credo proprio si faccia ricorso contro la sanzione".