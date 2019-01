Emiliano Testini, direttore sportivo dell'Arezzo, intervistato da amarantomagazine.it, ha parlato del mercato in uscita, a partire da Cenetti: "Stiamo valutando insieme. Albissola resta una destinazione plausibile ma Giacomo ha anche altre opzioni. Decideremo a breve. Cercheremo di sfoltire con intelligenza. Belvisi è fuori lista anche lui ed è giusto che vada a giocare. Poi abbiamo alcuni under che non stanno trovando spazio, quindi proveremo a piazzarli: mi riferisco a Mosti, Choe e Stefanec, che dovrebbe rientrare al Verona. In uscita c'è pure Danese, anche perché in difesa potremo finalmente tesserare Nije".

Remedi si allena in amaranto e il suo ingaggio appare solo una formalità: "Indicativamente sì, anche se fino al pronunciamento del collegio arbitrale non si può mai dire. Domani ne sapremo di più".

In entrata si punta Bianchimano: "E' un attaccante che ci piace. E' un '96, ha già fatto gol in C, ma non interessa soltanto a noi. E comunque non è il solo che potrebbe fare al caso nostro, abbiamo anche altri profili da vagliare".