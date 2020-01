© foto di Dario Raimondi

Carlo Musa, direttore sportivo dell'Avellino, attraverso i canali ufficiali biancoverdi, ha così commentato l'ingaggio del portiere Dini: “Nonostante la giovane età Andrea Dini è già un portiere di sicura affidabilità in questa categoria, come ampiamente dimostrato la scorsa stagione a Trapani dove è stato protagonista assoluto. Il suo arrivo ci permette di potenziare ulteriormente l’organico aggiungendo un plus sia qualitativo che di mentalità derivante dall’esperienza vincente che l’atleta ha avuto”.