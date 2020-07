Ds Bari sul sorteggio playoff: "Urna poco favorevole. Ternana peggior avversario possibile"

A commento del sorteggio per le gare del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C Matteo Scala, ds del Bari, ha parlato del prossimo avversario della formazione di Vincenzo Vivarini: la Ternana. "L'urna non è stata molto favorevole, affronteremo l'avversario che ritengo più complicato, con giocatori di primissimo livello - si legge su GianlucaDiMarzio.com -. Compresa la finale di Coppa Italia di C persa contro la Juve U23, hanno quattro partite già nelle gambe, nessuno ha giocato quanto loro in questo periodo, sono già testati in partite ufficiali. Per noi questo sarà un piccolo handicap. Giocheremo in casa e conosciamo loro pregi e loro difetti".