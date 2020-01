Ds Casertana: "Puntellare rosa per il futuro. Castaldo? Nessuna richiesta"

© foto di Giuseppe Scialla

Ai microfoni di tuttoc.com, il Ds della Casertana Salvatore Violante ha fatto il punto sul mercato: "Dobbiamo puntellare un po' la rosa. Potrebbe esserci qualche uscita e a quel punto saremo vigili sul mercato, andando a cercare quei giocatori che, come abbiamo sempre detto sia io che il presidente, funzionali al progetto anche in futuro. Prendere un calciatore di 32, 33 o 34 anni, per fare sei mesi con noi e poi stravolgere di nuovo tutto non ha senso. Cerchiamo calciatori che possano anticipare l'ingresso per acquisire conoscenza con mister e staff, per poi ritrovarsi già in rosa l'anno prossimo. Quindi elementi funzionali non solo nell'immediato ma anche e soprattutto in ottica futura".

E sulle partenze, con Luigi Castaldo al centro di svariati rumors: "Tengo a chiarire una cosa, avendo avuto modo anche di parlare con De Notaris, procuratore del giocatore: per esserci una trattativa, deve esserci una richiesta. A oggi alla Casertana non è pervenuta nessuna richiesta da nessuna società per Castaldo. Ho quotidiani confronti con lui e mi ha sempre manifestato entusiasmo e disponibilità a continuare a far parte di questo progetto. Poi ci sta sicuramente che il procuratore abbia ricevuto una chiamata dall'Avellino e che abbia incontrato gli irpini e per professionalità me ne ha anche informato. Ma dopo non c'è stato nessun riscontro".