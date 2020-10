tmw Casertana, vicino il grande ritorno: per il ruolo di Ds è a un passo Martone

vedi letture

La scelta di Luca D'Angelo in panchina, un girone di ritorno devastante che fece arrivare la squadra al settimo posto in classifica (primo se si considera solo il girone di ritorno, con più punti collezionati persino del Lecce, che centrò la B) e una delle migliori stagioni (2017-2018) della recente storia della Casertana: ma questo non bastò per far riconfermare Aniello Martone come consulente di mercato dei falchetti.

Adesso però qualcosa sembra esser cambiato. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, Martone, ora anche iscritto all'albo dei Ds, è di nuovo in orbita Casertana: dopo l'addio con Salvatore Violante, il club sembra intenzionato a richiamare il direttore per poter iniziare un nuovo percorso.