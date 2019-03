Fonte: TuttoC.com

Matteo Superbi, direttore sportivo della Virtus Entella, ai microfoni ufficiali del club ha analizzato il rush finale della capolista del Girone A: "Per noi sarà una settimana atipica, poter lavorare con i giusti tempi per noi è stato inusuale quest'anno. È importante per noi per interrompere almeno per questa settimana la cadenza infrasettimanale delle gare che è molto dispendiosa. Siamo in una fase molto importante del campionato, il periodo con le prossime cinque sfide sarà molto impegnativo. Dobbiamo continuare così: non abbiamo raggiunto niente ma siamo a buon punto. Dobbiamo avere lucidità e consapevolezza nel capire che l'obiettivo va perseguito con calma domenica dopo domenica, sapendo che si tratta di un obiettivo fondamentale per il futuro dell'Entella".