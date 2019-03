Fonte: TuttoC.com

"Sabato verremo a Siena, poi da lunedì la squadra sarà in vacanza a tempo indeterminato". Parola di Antonio Obbedio, direttore sportivo della Lucchese, ai colleghi de La Nazione. "Quella di Siena - analizza il dirigente rossonero - potrebbe essere la nostra ultima partita: per me da lunedì, se la situazione non si sblocca, i ragazzi possono stare a casa. E’ impossibile continuare. La prossima settimana dovremmo giocare in casa con la Pro Patria, ma servirebbero 6-7 mila euro per aprire il Porta Elisa, 5 a porte chiuse. Non li abbiamo. A Olbia non sappiamo come andarci. Ci alleniamo al freddo. Basta. I ragazzi vorrebbero continuare, ma così viene lesa oltre misura la loro dignità di professionisti".