Ds Novara: "In questo momento parlare di un ritorno affrettato al calcio giocato è fuori luogo"

Il direttore sportivo del Novara Orlando Urbano ha parlato ai taccuini di TuttoC.com dell'assemblea di Lega: "Dalla riunione di Lega si è appreso che in questo momento di lutto nazionale parlare di un ritorno affrettato al calcio giocato è fuori luogo e senza garanzie scientifiche e sanitarie diventa difficile pensare ad una ripresa della stagione in corso. Ma le decisioni spettano agli organi competenti e per adesso rimaniamo in attesa di nuove comunicazioni. Personalmente penso che i presidenti in generale abbiano grandi responsabilità anche oltre il calcio e che da imprenditori sappiano bene a cosa si potrebbe andare incontro durante questa crisi nazionale perciò se la loro unione di pensiero è cosi forte dovrebbero essere ascoltati anche perché il calcio di serie C deve essere salvato oggi per poter pensare ad un domani".