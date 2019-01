Ds Pro Vercelli: "Comi è sul mercato, se parte lo sostituiremo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lista over piena, ma possibili cambiamenti in rosa per la Pro Vercelli: senza fretta e senza pressioni, non c'è necessità di stravolgere la rosa, ma forse Gianmario Comi potrebbe lasciare le bianche casacche. A confermarlo, dalle colonne de La Stampa, è il DS Massimo Varini: "Comi è sul mercato. Solo se lui si muove, potremo prendere un’altra punta da affiancare a Morra, che ha già segnato sette reti, e a Gerbi, un giovane interessante, autore già di tre gol. Su di lui crediamo molto. E la società farà quello che potrà. E tra l’altro, sul fronte mercato, tra allenatore e società non c’è alcun scontro. Grieco sa come la Pro Vercelli si può muovere in questa sessione".