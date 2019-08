Ds Pro Vercelli: "Se Comi non va via non possiamo agire sul mercato"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il rifiuto di Gianmario Comi al Palermo ha fatto infuriare la Pro Vercelli, che si trova bloccata sul mercato per questo mancato tassello da riempire. A commentare la situazione, dalle colonne de La Stampa, è il Ds delle bianche casacche Massimo Varini: "Il suo rifiuto ci mette in grosse difficoltà. Questo ci impedisce di andare sul mercato per acquisire un attaccante centrale. Senza la partenza di Comi non abbiamo la possibilità economica di investire in un nuovo acquisto. Staremo così e vedremo cosa succede nei prossimi giorni. Comi comunque starà fuori rosa: questo il giocatore lo sa, a lui abbiamo parlato chiaro".