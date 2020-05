Ds Reggina: "C verso la sospensione definitiva. Giovedì in assemblea le tre promosse"

Intervenuto dalle colonne de La Gazzetta del Sud Massimo Taibi, ds della Reggina, ha fatto il punto sulla situazione del suo club ancora in attesa di sapere se e quando riprenderà il campionato di Serie C: “Aspetto l'ufficialità per poter iniziare a pianificare la nuova stagione. Penso che i campionati di serie C saranno definitivamente sospesi, sarebbe complicato per tutti tornare in campo: se poi dovesse accadere il contrario, noi siamo pronti. In ogni caso, Ghirelli è stato chiaro e nell'Assemblea di giovedì saranno indicate le tre squadre promosse. Se giovedì la Lega non darà precise indicazioni, in ogni caso i calciatori rientreranno nelle loro città. Sono a Reggio da due mesi e hanno diritto di riabbracciare le loro famiglie".