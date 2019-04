Ds Vibonese: "Annata eccezionale, vogliamo crescere ancora"

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Simone Lo Schiavo, direttore sportivo della Vibonese, analizza a sarannofamosicalcio.com la bella stagione della formazione rossoblu: "L’annata è stata eccezionale, indipendentemente dall’andamento delle ultime partite dove ci può stare un calo della squadra. Se andassimo ai playoff sarebbe un’altra soddisfazione nella stagione dei record tra i professionisti. Vanno solo ringraziati i ragazzi, questo gruppo e lo staff tecnico per quello che stanno facendo. Noi siamo una realtà che vuole crescere e ambire a traguardi più importanti. Possiamo farlo solo con la programmazione e il lavoro, non abbiamo il budget di altre squadre né la possibilità di partecipare ad aste per i calciatori migliori. Anche in sede di scouting dobbiamo fare un buon lavoro nell’anticipare la concorrenza e arrivare prima sui calciatori. Il Rende ha fatto benissimo negli ultimi anni dimostrando di saper fare calcio. L’obiettivo è il medesimo: valorizzare i nostri giocatori, soprattutto i giovani. Sostanzialmente vogliamo consolidarci in questa categoria, programmando nel tempo una crescita che deve essere graduale. E’ difficile da un anno all’altro avere un exploit di risultati, in questo percorso dobbiamo lavorare per il futuro e per assicurare un calcio importante a Vibo Valentia”.