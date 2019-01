Ds Vibonese: "Cani ha mercato, ma per noi è importante"

Tra i nomi che sul mercato stanno rimbalzando c'è sicuramente quello del colosso albanese Edgar Cani, profilo graditissimo in Serie C. Ma il suo club di appartenenza, la Vibonese, non sarebbe granché propensa a liberarsene, come conferma, attraverso le colonne de Il Quotidiano del Sud, il DS dei calabresi Simone Lo Schiavo: "La circostanza secondo cui molti nostri calciatori facciano gola a tanti e siano seguiti da diverse società in questa fase di calciomercato sta a dimostrare due cose: la prima, che nella prima parte di campionato la squadra ha fatto bene, la seconda che l’estate scorsa la società ha fatto un ottimo lavoro in sede di costruzione dell’organico. Cani? E’un attaccante che in questo momento ha tanto mercato, valuteremo l’evolversi della situazione, ma per noi resta un calciatore importante. Il nostro intento è quello di confermare un gruppo che ha fatto cose meravigliose nella prima parte di stagione anche se, e mi sembra normale, nel caso in cui dovessero arrivare proposte importanti ed irrinunciabili, per la società e per gli stessi calciatori eventualmente interessati dalle stesse, non avremmo problemi a valutarle".