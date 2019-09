Ds Vicenza: "Il desiderio di Rigoni era quello di tornare in biancorosso"

© foto di Federico De Luca

Il colpo della Lega Pro dell'ultimo giorno è stato sicuramente l'arrivo di Luca Rigoni al Vicenza. Al portale Rigorosamente Calcio il direttore sportivo dei veneti Giuseppe Magalini ha parlato di questo acquisto arrivato in extremis: "Quando si è messo in moto il discorso ho ricevuto diverse chiamate, e pensavo cosa potesse venire a fare un calciatore come lui in Lega Pro. Poi ho capito che il suo desiderio era quello di venire a Vicenza, ha creduto nel progetto e ci teneva fortemente".