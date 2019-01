Ds Virtus Francavilla: "Ci saranno altri arrivi entro fine mercato"

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Nunzella, Tiritiello, Cavaliere e Zenuni. La Virtus Francavilla è partita forte sul mercato, con l'ottica di rinforzarsi in vista di un girone di ritorno che si prospetta sicuramente agguerrito. TuttoC.com ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo biancazzurro, Mariano Fernandez:

Ben quattro innesti di valore in questi primi giorni di mercato per la Virtus Francavilla, ci possiamo aspettare altri colpi da qui al 31 gennaio?

"Sicuramente ci saranno altri arrivi. Anche perché dobbiamo non solo alzare la qualità della rosa, ma arrivare ad un numero di giocatori congruo per affrontare il girone di ritorno".

Tra i possibili obiettivi si è parlato di Coletti della Triestina e Magrassi del Ravenna - di proprietà dell'Entella - come possibili obiettivi.

"Con Tommaso ci conosciamo dai tempi di Matera, conosco il giocatore e conosco la persona. E' un calciatore importante, un grande professionista, che stimo tanto. Ma sinceramente non abbiamo avuto contatti, anche perché so che sta bene a Trieste. Per Magrassi il discorso è simile".

Intanto anche un acquisto in prospettiva, Monteleone, che è stato preso dal Milano City, suo ex club.

"Sì, è un ragazzo che ho visto quest'anno. C'è stata la possibilità di portarlo qua, il direttore del settore giovanile Antonazzo ha colto l'opportunità e lo ha inserito nella formazione Berretti. Sicuramente è un acquisto in prospettiva, speriamo che possa crescere insieme agli altri ragazzi che stanno facendo molto bene e per un futuro prossimo trovarli in prima squadra".

Sarao e Partipilo incedibili, parole sue. Da questi giocatori vuol ripartire la Virtus Francavilla per il girone di ritorno?

"Senza dubbio, come ho detto sono due giocatori importanti e due punti di riferimento. Stanno facendo molto bene e non abbiamo nessuna intenzione di privarci di loro. Tra tutti i componenti del gruppo si è creata una bella sintonia, adesso dobbiamo pensare di fare un girone di ritorno importante, a partire da domenica che ci vedrà impegnati in un match difficile. Per noi è importante ripartire forte così come avevamo chiuso il 2018, con il pareggio con la Juve Stabia e cercare con tutte le forze di conquistare i tre punti".

Cosa occorre, al di là dei rinforzi sul mercato, nella seconda metà del torneo?

"Siamo alla ricerca della continuità. Di prestazioni e di conseguenza di risultati. Nelle ultime gare abbiamo visto una Virtus Francavilla quadrata, che sa quello che vuole in campo. Con la Juve Stabia abbiamo fatto una grande partita, abbiamo anche creato le chance per vincerla. Bisogna migliorarsi sempre, sia a livello individuale che di squadra. Facendo delle prestazioni indubbiamente i risultati arrivano. Dobbiamo lavorare e migliorarci sempre".

Con piena fiducia nella guida di mister Trocini.

"Assolutamente. Siamo molto contenti del lavoro fatto da quando è arrivato, e siamo contenti per quello che stanno facendo i ragazzi. Da quando sono arrivato ho visto un gruppo sempre a disposizione. Non dobbiamo accontentarci mai e puntare a dare sempre quel qualcosa in più".