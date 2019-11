Ds Vis Pesaro: "Puggioni è il taglio dei nuovi giocatori che arriveranno"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Punta a fare le cose in grande la Vis Pesaro che, a partire dalla prossima stagione, ha intenzione di fare un salto in avanti in termini di risultato e ambizioni. "Puggioni è il taglio dei nuovi giocatori che arriveranno - racconta il direttore sportivo Claudio Crespini a solovispesaro.it -. Prossimo anno speriamo di annoverarci tra le squadre che ambiscono a livelli più alti".