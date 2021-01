ufficiale Vis Pesaro, Crespini non è più il direttore sportivo. Risolto il contratto

La Vis Pesaro 1898 e il Direttore Sportivo Claudio Crespini hanno deciso di risolvere consensualmente il contratto che li legava. La società ringrazia Crespini per il lavoro svolto in biancorosso in tre anni, con professionalità e dedizione, e gli fa un grosso in bocca al lupo per il futuro.