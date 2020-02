vedi letture

Dt Fano: "Allarme Coronavirus? Giuste le precauzioni. Ingiusto, invece, contestare il presidente"

Attraverso i canali ufficiali del club, il Dt del Fano, Giovanni Mei, ha tracciato un bilancio della situazione che si sta vivendo nelle Marche, tra allarme Coronavirus e contestazione alla società: “Non sono la persona più idonea per dare un giudizio su questo, ma sicuramente con l’allarme e le paure che ci sono in giro da parte di tutti, tifosi, giocatori, familiari, prendere qualche precauzione in più non guasta. Anche se non ritengo possa essere una situazione così breve nel caso fosse grave, né così grave per essere di breve durata. A ogni modo ieri, prima della seduta di allenamento pomeridiano, il dott. Stefanelli ha tranquillizzato giocatori e staff spiegando loro la situazione che non è ancora ben definita e le precauzioni da adottare per evitare contagi e diffusione”.

Si passa poi alla situazione societaria: "Sia la squadra che la società stanno vivendo un periodo delicatissimo. Abbiamo giocato e vinto con l’Imolese soffrendo; non dobbiamo illuderci che se dovessimo vincere qualche altra partita non ci sia da lottare. Questo lo sappiamo da mesi. La contestazione verso il Presidente e la società, soprattutto dopo una vittoria e a tre giorni dalla partita della vita contro il Rimini mi è sembrata fuoriluogo e fine a sè stessa. Io sono di Fano, conosco molti fanesi, non ho difficoltà a parlare con nessuno e ritengo che sia ristretta a chi l’ha fatta. Secondo me un Presidente che per 10 anni ha mantenuto una squadra di calcio a lottare per la Lega Pro fino a ottenerla, vuol dire che è un Presidente che ha a cuore la società. Il Presidente Gabellini ci ha portati in C e sono convinto che la stragrande maggioranza del pubblico di Fano sia più contenta di fare un campionato a livello professionistico come quello che stiamo disputando, seppur soffrendo, piuttosto che giocare nei campi di provincia nelle categorie inferiori. Contestare l’unica persona che finora ci garantisce di poter continuare a fare calcio a Fano è assurdo. Rispetto le opinioni di chi lo fa ma non vorrei che si generalizzasse. Gli striscioni contro Gabellini sono l’espressione di una manciata di tifosi che non rendono onore a un imprenditore stimato e rispettato da tutti, sia in ambito lavorativo che calcistico, come Gabellini. Sembra che tutta la città sia contro Gabellini e non è così, bisogna essere realisti. Come qualcuno ci ha contestato, qualcun altro ci ha applaudito, ci ha sostenuto e io li ringrazierò sempre. Chi vuole bene all’Alma non può contestare, in un momento così, la proprietà. E’ necessario comprendere che qualora il Presidente decida di lasciare la società, il calcio a Fano finirebbe. Non c’è nessuna cordata, né imprenditore disposto a rilevarla. Lavoriamo con le risorse a disposizione in maniera seria ed appassionata. E’ chiaro che qualcosa si possa sbagliare, solo chi non fa non sbaglia. Ma non si possono contestare la buonafede e la sincerità di una persona che ha espresso la sua intenzione di farsi da parte e di garantire una sponsorizzazione. E’ un voler male al Fano, specie ai giocatori che stanno dando l’anima da luglio. Continuare a contestare per me è darsi la zappa sui piedi, con il rischio che il Presidente molli tutto e il calcio a Fano scompaia”.