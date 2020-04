Emergenza Coronavirus. Carpi, Biasci: "Spero si riprenda. Altrimenti si guardi alla media punti"

Tommaso Biasci, attaccante del Carpi, ha parlato alla Gazzetta di Modena della sua stagione e di come si potrà ripartire dopo lo stop causato dall'emergenza Coronavirus: "Peccato per questa pausa perchè stavo andando bene, così come tutta la squadra. Tempo fa avevo pensato di smettere, poi sono esploso. - continua Biasci - Spero che il campionato riprenda, credo sia giusto giocare le partite che restano. Se così non fosse, allora si dovrà guardare la media punti”.