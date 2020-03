Emergenza Coronavirus. Dg Vis Pesaro: "Ci siamo messi tutti in quarantena volontaria"

Il direttore generale della Vis Pesaro Vlado Borozan ha parlato a Tuttoc.com della situazione in casa marchigiana dopo la positività del calciatore Andrea Tessiore comunicata nel pomeriggio: “Il ragazzo sta benissimo, è asintomatico. Si trova in isolamento già da qualche giorno, dal momento che abbiamo saputo della positività come società abbiamo fatto di tutto per affrontare al meglio il caso. Ci siamo messi in quarantena volontaria informando tutti per essere trasparenti e rispettare i protocolli. - continua Borozan Dobbiamo prendere coscienza della situazione, essere responsabili per dare il nostro contributo affinché tutto non degeneri. Tutti quanti siamo chiamati a fare il nostro. Sarà sufficiente per migliorare le cose e sconfiggere questo virus”.