Emergenza Coronavirus. Robur, D'Ambrosio: "Al 90% non ripartiremo. Mio fratello più ottimista"

vedi letture

Il difensore della Robur Siena Dario D'Ambrosio intervistato dal Corriere dello Sport si è detto negativo circa il ritorno in campo in questa stagione: “Mio fratello Danilo (che milita nell'Inter NdR) è più ottimista di me sulla ripresa, ma in Serie A ci sono grossi interessi in ballo a differenza della Serie C. Nel nostro caso credo che sia molto complicato, direi che al 90% non torneremo in campo. Le aziende soffrono il contraccolpo economico di questa emergenza e servirà un cambio di regole per agevolare i club. - continua D'Ambrosio - Si soffre a stare senza calcio, anche perché sono uno che vive di sport. Mi alleno in casa, specialmente quando mio figlio dorme, alternando gli esercizi e la corsa sul tapis roulant. Poi ci sentiamo con il mister e i compagni fino alle videochiamate con lo staff”.