Emergenza Coronavirus. Ultras Modena: "I soldi di eventuali rimborsi vadano agli ospedali"

Attraverso un comunicato ufficiale i gruppi ultras del Modena hanno annunciato che non chiederanno il rimborso degli abbonamenti per le partite a porte chiuse o che non si giocheranno chiedendo alla società di devolvere quei soldi agli ospedali della provincia.

“In questo momento molto delicato, riconoscenti a tutto il personale sanitario che giorno e notte con grande sacrificio è in prima linea contro questo virus. Attendiamo e auspichiamo un'iniziativa di solidarietà economica da parte del Modena FC 2018 verso gli ospedali o altri enti della nostra provincia per far fronte all'emergenza Coronavirus. - si legge ancora – Utilizzando in parte i soldi degli eventuali rimborsi agli abbonati per le partite che si disputeranno a porte chiuse o che non verranno disputate e in egual importo con soldi messi dalla società stessa. Tale iniziativa berrà pienamente appoggiata e sostenuta da tutti i gruppi della Curva Monatagnani, impegnandosi a non richiedere la restituzione di tale rimborso e cercando di coinvolgere e far aderire a tale iniziativa anche agli abbonati degli altri settori dello stadio”.