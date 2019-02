Entella, Crialese: "I tanti impegni? Rosa di tutti titolari. Spazio per tutti"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In vista del match contro il Piacenza, sfida d'alta classifica per il Girone A di Serie C, dai microfoni di TuttoEntella.com arrivano le parole di Carlo Crialese, laterale mancino della formazione di Roberto Boscaglia: "Il primato in classifica ottenuto con la vittoria contro la Pistoiese? Noi fondamentalmente abbiamo mantenuto un'ottima media punti. Ora è la prima volta che siamo in testa ma noi la classifica non la guardavamo prima e non dobbiamo guardarla adesso. Mancano ancora tante partite e per noi sono tutte finali. Sappiamo che come gruppo siamo forti ma sappiamo anche che se non diamo il 100% in ogni gara facciamo fatica. Primato un peso o uno stimolo in più? Secondo me è una carica in più. Anche se, ripeto, la classifica la dobbiamo vedere poco. Sappiamo che dipende tutto da noi. Dobbiamo pensare a noi stessi e a preparare la partita e giocarla al 100%. Il Piacenza al comunale? Sarà una partita importante come d'altronde quella di mercoledì scorso. Tutte le partite sono importanti perché valgono tutte tre punti. Poi domenica giochiamo contro la seconda e se riusciamo a far bene li fermiamo. Sarà importante ma quello che più conta è dare continuità ai risultati. Le tante partite ravvicinate a causa dei recuperi? Abbiamo una rosa molto ampia con tutti titolari, come ci dice anche il mister. Giocando ogni tre giorni avremo l'opportunità per scendere in campo tutti e al gruppo questa cosa fa bene. Sicuramente sarà un tour de force, e non è mai capitato a nessuno, ma siamo 23 giocatori tutti forti e può giocare chiunque".