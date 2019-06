ESCLUSIVA TMW - Ag. Bruno: "Priorità ai Pro, ma ha molte richieste"

© foto di Giuseppe Scialla

E' vicino il rinnovo tra Giuseppe Mattera e il Bari. C'è ormai la stretta di mano tra il giocatore e il club biancorosso, come rivela ai microfoni di TuttoMercatoWeb il suo agente Antimo Di Lorenzo, il quale ha parlato poi della posizione dell'esterno Francesco Bruno, che si è separato ufficialmente dalla Cavese e ora vanta molte richieste tra C e D.

Mattera-Bari: ci siamo?

“Quasi certamente sarà confermato. Stiamo limando gli ultimi dettagli, ma un accordo di massima tra le parti c’è. Mattera è molto stimato a Bari, dove ha disputato un campionato da protagonista contribuendo in modo forte alla promozione. Confermo l’approccio col Taranto, ma è un sondaggio di un po’ di tempo fa”.

Quale sarà il futuro di Francesco Bruno? Si parla di Lecco, Vibonese, Picerno, Savoia e Taranto, tra le altre.

“Intanto confermo che non resterà a Cava. Nei giorni scorsi ha avuto un incontro col Ds Lamazza ed è stata anche l’occasione per formalizzare l’addio e salutare tutti. I sondaggi per Francesco sono tanti tra C e D. La sua priorità è quella di restare tra i professionisti, poi è normale che l’interessamento del club della sua città gli abbia fatto molto piacere. Ma tutto potrà succedere”.

In questo periodo, lei sta curando anche gli interessi di Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli: resta a Tirana?

“E’ da due stagioni al Partizan, dove ha raggiunto traguardi importanti. Prima sono arrivati a disputare il preliminare di Europa League e, quest’anno, si sono laureati per la sedicesima volta campioni d’Albania con la possibilità di partecipare al prossimo preliminare di Champions. Proseguirà a Tirana, in attesa della nomina del nuovo tecnico”.